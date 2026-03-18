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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

CNTE se manifiesta en nueva embajada de EU; exige romper relación con países imperialistas

El integrante de la CNTE advirtió que, si no se hace algo al respecto, el país gobernado por Donald Trump puede invadir todos los países soberanos de América Latina, incluido México

Rafael García

“Estamos aquí en esta embajada para denunciar el papel expansionista de los Estados Unidos. No vamos a permitir más guerras. No vamos a permitir más asesinatos de niñas y niños iraníes”, clamó.

Indicó que “este gobierno imperialista, yanqui, lo único que busca son los recursos naturales y humanos para su interés capital. Por eso exigimos alto al imperialismo”.

Efraín Picasso expuso que la CNTE no permitirá que Estados Unidos despojen a los venezolanos de su petróleo

El integrante de la CNTE advirtió que, si no se hace algo al respecto, el país gobernado por Donald Trump puede invadir todos los países soberanos de América Latina, incluido México.

Al mismo tiempo, integrantes de la CNTE realizaron una “visita de cortesía” a las embajadas de Israel y Panamá con maestros de las Secciones 7, 14, 9, 10, 11, 6, 34 y 58.

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