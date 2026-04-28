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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

CNTE se movilizará este 1 de mayo en la CDMX y en los estados

Como parte, la CNTE acordó que buscará entregar el Pliego Petitorio Nacional 2026 al Gobierno de México

Rafael García

En la CDMX la movilización partirá a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y será unitaria, antiimperialista y antifascista, según dijo la Coordinadora.

Durante una asamblea realizada este 25 de abril, la CNTE acordó que ese día buscará entregar el Pliego Petitorio Nacional 2026 al Gobierno de México.

La Ley del ISSSTE del 2007 eliminó el sistema de pensiones solidarias para quienes coticen ante este instituto, con lo que su retiro dependerá de lo que logren ahorrar mediante un sistema de Afores.

Advirtió que repetirá estas marchas el 15 de mayo, en el marco del “Día del Maestro y la Maestra Combativa”.

Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).

Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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