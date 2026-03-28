Montserrat Maldonado

Para los buscadores, las cifras de desaparecidos presentadas por el Gobierno Federal muestran una sola cosa: su intención por ocultar y minimizar la crisis de las personas no localizadas.

Angélica Corozco, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León, contó en entrevista con El Sol de México que los datos presentados el día de ayer por la Presidencia “son una negativa del Estado para reconocer la grave crisis de desapariciones de personas que existe actualmente y que se ha padeciendo ya desde hace bastantes años”.

En conferencia de prensa matutina del viernes 27 de marzo, las autoridades dijeron que en México hay 130 mil 178 reportes de desapariciones de personas de 2006 —año en que comenzó la guerra contra el narcotráfico— a la fecha.

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“Las cifras que presentaron no reflejan la realidad que existe en Nuevo León y en todo México y no solo eso, sino que al decir ellos mismos que hay 46 mil 724 casos en los que no tienen datos completos para buscarlos, eso refleja que no hicieron bien su trabajo y por ende nos habla de una grave negligencia institucional en un tema tan delicado como lo son nuestros desaparecidos”, compartió la buscadora.

Para Angélica, los familiares de personas desaparecidas carecen de una estrategia del Gobierno Federal y estatal no solo para enfrentar la crisis de desapariciones sino también la forense.

“Aquí en Nuevo León tenemos alrededor de tres mil personas sin identificar que están en fosas comunes o en el SEMEFO, y desde hace años nos manejan esas cifras y no vemos que se avance en este tema. Hemos hecho esfuerzos por impulsar que se publiquen catálogos de prendas y objetos que nos permitan quizás reconocerlos, hemos dicho que hagan campañas de toma de muestra de ADN en zonas rurales, en otros países pero no nos hacen caso”, lamentó.

Sobre el dato de que en el país de las 43 mil 128 casos, el 33 por ciento del total, son registros con datos completos pero que hasta el momento no se han encontrado coincidencias o actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición y que de éstos solo tres mil 869 cuentan con carpeta de investigación y 26 mil 611 solo son reportes, la integrante del colectivo afirmó que se trata de un dato que se debe “leer con cuidado”.

“Nos parece muy grave que se quiera tomar esta cifra de las carpetas como la cifra oficial para personas desaparecidas cuando sabemos que en una sola carpeta de investigación puede haber muchísimas personas, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es decir, una sola carpeta representa 43 víctimas, 43 familias. Y así también pasa en Nuevo León y obviamente en todo el país hay carpetas que más allá de ser un un bonche de papeles o digital representan personas, representan familias”, reclamó.

Para Angélica, la presentación de datos del Gobierno Federal es un ejercicio que “demuestra que no tienen una intención de enfrentar el problema como lo hicieron sus antecesores, sino que se continíua con esta tortura para las familias”.

Por su parte, Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza en Jalisco, uno de los estados con mayor número de víctimas de este delito, las autoridades trabajan desde una cifra negra.

“Tan solo aquí en Jalisco oficialmente reconocen a 16 mil personas desaparecidas, pero creemos que el dato real estaría arriba de los 26 mil y esa situación se replican en todo el país, por eso es que al Gobierno Federal y Estatal le hace falta un mayor entendimiento de la realidad, solo vemos un intento por seguir disfrazando la crisis humanitaria que se está viviendo en todo el país”, mencionó.

De acuerdo con el buscador, desde la administración del expresidente López Obrador “se han venido realizando diferentes esfuerzos, no solo por invisibilizar a los desaparecidos sino también por callar a sus familiares que aún exigen justicia”.

“Necesitamos urgentemente una estrategia clara, nacional y con los estados para que se combata al crimen organizado y el reclutamiento forzado. Los familiares sabemos que si hubiera voluntad política y se cumpliera con lo mínimo que establece la ley, estaríamos avanzando. Este se dice que es un gobierno humanista, entonces que recuerde el honor y la dignidad de las víctimas y de las familias, que no nos dejen solas y que hagan su trabajo por buscar no por minimizar”, concluyó.