Para las familias y colectivos, el encuentro con el Alto Comisionado de la ONU para DH fue un momento de esperanza que los lleve a saber dónde están los más de 130 mil desaparecidos en el país

Montserrat Maldonado

Un momento de esperanza es lo que representa para las familias que buscan a sus seres queridos la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Carlos Ramírez, integrante del Colectivo Hasta Encontrarles de la CDMX, dijo que se contó con la participación y representación de 16 entidades del país.

Para Carlos, esta reunión fue clave para hablar de los principales problemas: la crisis de desaparecidos que sigue en aumento y la de identificación forense.

Carlos no duda en calificar a la ayuda internacional una base para que en México crezca el apoyo técnico y financiero que ayude a la prevención y localización de los desaparecidos.

Por su parte, Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, afirmó que esta reunión es una llamada de atención para el país.

La ONU asesora, pero es responsabilidad del Estado mexicano ejecutar las medidas necesarias para, en primer lugar, prevenir este delito y, en segundo, localizar a quienes ya nos han quitado

En el encuentro con medios de comunicación, Grace apuntó que la ayuda internacional busca mejorar y fortalecer la respuesta de las autoridades ante esta crisis.

Claro que es un delito de lesa humanidad, tenemos en promedio 45 desaparecidos por día y no es cosa menor

“Las autoridades no pueden ser orgullosas y decir que no están rebasadas cuando hay gente que no puede ser encontrada porque las fiscalías no hacen su trabajo, eso es aquiescencia y claro que se deben hacer responsables de eso”, recalcó.

Para la integrante del Movimiento, compartió que ojalá que la ayuda pudiera aplicarse este mismo año.