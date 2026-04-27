Colectivos exigen auditoría a Comisión de Búsqueda de Nayarit por presunta simulación y uso irregular de recursos

Los colectivos de personas buscadoras también se oponen a la reelección de la comisionada estatal de búsqueda, Christian Maribel Contreras Barraza

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Los colectivos de búsqueda señalaron que, en su experiencia, hay áreas críticas de Comisión como la de Recursos Financieros, la de Adquisiciones y Contrataciones, la de Análisis de Contexto, y la de Coordinación Institucional.

También, según la advertencia de los colectivos, hay indicios de que los recursos asignados a la comisión se han utilizado para otras instituciones diferentes por lo que no se traducen en resultados tangibles.