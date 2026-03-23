Colectivos reportan 287 mujeres asesinadas y 32 activistas muertos en Oaxaca entre 2022 y 2025

Organizaciones civiles presentaron un informe donde señalan e el Istmo de Tehuantepec concentra el 50% de los delitos

Luis Ramírez / Corresponsal

Entre los casos mencionados se encuentra la situación de comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla, quienes —según denuncias— han enfrentado persecución por autoridades de Tamazulápam del Espíritu Santo.

También se documentaron agresiones contra la defensora Laura Cleotilde Morales Juárez, quien cuenta con medidas cautelares dentro del mecanismo federal de protección, aunque las organizaciones señalaron que estas no han sido suficientes.

El informe retoma cifras del GESMujer, que reporta 83 mujeres asesinadas en 2025, de las cuales al menos 14 por ciento eran niñas y adolescentes.

De manera general, advirtieron que desde 2018 se han registrado al menos 788 asesinatos de mujeres en Oaxaca, y señalaron la necesidad de reforzar las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.