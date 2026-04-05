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Méxicodomingo, 5 de abril de 2026

Colectivos ven en informe de ONU una vía para reforzar búsqueda de desaparecidos

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México afirma que hay una preocupación internacional por la falta de capacidad para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición

EFE

Añadió que, aunque hubo un impulso inicial del Estado para impulsar políticas públicas, este no tuvo continuidad y derivó en el aplazamiento de mesas de trabajo ya acordadas y de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El colectivo señaló que la decisión del CED se basa en información recopilada desde 2012 y en aportaciones adicionales presentadas en 2025 por el Estado mexicano, la sociedad civil y familias de víctimas.

A su juicio, esta determinación refleja la preocupación internacional por las limitaciones de las capacidades estatales para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición.

Según la nota, el comité expuso que, pese a los esfuerzos institucionales y al marco normativo desarrollado en México, persisten indicadores que muestran la insuficiencia de las acciones emprendidas.

El movimiento, integrado por más de 90 colectivos de 26 estados de México y organizaciones de Centroamérica y Estados Unidos, reiteró su disposición al trabajo conjunto.

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