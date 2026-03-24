En al menos tres estados el combustible para camiones supera la barrera, mientras que la gasolina roja está a un centavo de superarla

Karina Lizárraga y Yoanna Romo / El Sol de Hermosillo

Transportistas reclaman que tienen que absorber la subida en los combustibles, pues el costo de estos representa entre 30 y 45 por ciento de sus gastos operativos.

En tanto el diésel alcanzó precios de 30.10 a 30.40 pesos por litro en estaciones de Chevron en Hermosillo, Sonora; La Paz, Baja California, y Culiacán, Sinaloa.

“Si esto continua, en los próximos dos meses se vería el impacto que tendríamos”, dijo el líder transportista.

“Creo que hay una buena voluntad de todas las partes, por lo menos dentro de nuestro país, de buscar no afectar”, agregó Millán Chávez.