El plan sujeto a aprobación contempla que el crucero zarpe del puerto de Acapulco y arribe a Estados Unidos y Canadá

Redacción / El Sol De México

Isaac Albarrán

Según la Semar, “también se desempeña como uno de los embajadores más relevantes de nuestra nación”, pues lleva el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí Bolaños, la autorización de salida implicaría un respaldo a “la formación estratégica de quienes muy pronto conducirán nuestra Armada de México”.

No se trata únicamente de una travesía simbólica, sino de un proceso integral de formación naval, liderazgo y representación del Estado mexicano en el ámbito internacional, señaló la comisión en la quinta consideración del dictamen.