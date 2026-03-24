Óscar Cantón, presidente de Puntos Constitucionales del Senado, afirma que la reforma mantiene intacto el núcleo de la iniciativa presidencial, principalmente lo relativo a la revocación de mandato

Rafael Ramírez / El Sol de México

Previo a la sesión de comisiones unidas programada para este martes a las 13:30 horas, el legislador sostuvo que la decisión final recaerá en cada senador.

“Ningún voto está asegurado. Cada uno tiene la libertad de votar como desee… hay una gran democracia parlamentaria”, afirmó.

Cantón subrayó que, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, será la ciudadanía la que juzgue el sentido del voto de los legisladores.

“Será el pueblo el que califique quién vota a favor o en contra”, dijo.

Sin cambios de fondo en revocación

El senador confirmó que el dictamen mantiene intacto el núcleo de la iniciativa presidencial, particularmente en lo relativo a la revocación de mandato, uno de los puntos más controvertidos.

“No, se mantiene el espíritu y la letra de la iniciativa presidencial”, sostuvo.

Ante cuestionamientos sobre si el mecanismo se convierte en una ratificación, rechazó esa interpretación y defendió que se trata de un ejercicio ciudadano.

“Es revocación de mandato… no es la presidenta quien lo solicita, es el pueblo, como lo marca la ley”, afirmó.

Explicó que la propuesta no modifica el requisito de que un porcentaje de ciudadanos solicite el proceso, y que la participación del Ejecutivo se limitaría a difundir el ejercicio y explicar su gestión.

“No es una elección, no es un proceso electoral. Es un sí o no sobre el desempeño del gobierno”, argumentó.

Ajustes en paridad y ayuntamientos

Cantón detalló que los cambios incorporados al dictamen se concentran en dos rubros: paridad de género y la integración de los ayuntamientos.

En este último caso, precisó que se corrigió la redacción para evitar que municipios con pocos integrantes se vieran obligados a aumentar el número de regidores, lo que habría generado presión presupuestal.

“Se precisó que no haya un mínimo obligatorio que obligue a incrementar regidores… los municipios con menos de 15 se quedan como están”, explicó.

Añadió que cualquier modificación en la integración de cabildos deberá ser aprobada por los congresos estatales bajo criterios como población y condiciones territoriales.

Confianza en aliados, pero sin definición del PT

Aunque el legislador aseguró que existe comunicación constante entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, admitió que aún no conoce el sentido del voto de la bancada petista.

“Yo en lo personal no lo conozco, pero confiamos en que la coalición va a seguir unida”, señaló.

No obstante, reiteró que en comisiones no prevén obstáculos para aprobar el dictamen.

“En comisiones hoy no tenemos ningún problema… estamos trabajando para tener la mayoría calificada en el pleno”, agregó.

Ruta legislativa y posibles cambios

El presidente de la comisión adelantó que, de aprobarse este martes en comisiones, el dictamen podría discutirse en el pleno del Senado en una sesión vespertina al día siguiente, una vez cumplido el plazo reglamentario.

Sin embargo, no descartó ajustes de última hora.

“Nunca se puede descartar un cambio de última hora, ni en comisiones ni en el pleno”, advirtió.

Precisó que las reservas no se discutirán en comisiones, sino que serán llevadas directamente al pleno, donde se definirá la redacción final del proyecto.

Minimiza observaciones del INE

Sobre las observaciones enviadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), Cantón restó relevancia al señalar que se trata de aspectos administrativos y no de fondo.

“Es una tormenta en un vaso de agua… son temas presupuestales, no de reforma constitucional”, afirmó.

Indicó que los planteamientos del organismo electoral se relacionan con contratos de seguros y esquemas de compensación laboral durante procesos electorales, los cuales —dijo— deberán atenderse en legislación secundaria.

Con este escenario, el Plan B avanza hacia su discusión en el pleno en medio de un panorama incierto, marcado por la falta de consenso con la oposición y las reservas dentro del propio bloque oficialista.