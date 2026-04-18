De acuerdo con la agenda difundida por la Oficina de las Naciones Unida, se tiene previsto que Türk se reúna con víctimas, representantes de la sociedad y funcionarios de los tres niveles de gobierno

Roxana González

También se prevén encuentros con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación.

Desde el año 2000 a la fecha, al menos tres altos comisionados de derechos humanos de la ONU han visitado México, entre ellos Louise Arbour en 2007 y Zeid Ra’ad Al Hussein en 2015.

Durante su estancia en México, Türk también atenderá a los medios de comunicación en una conferencia de prensa, la cual tendrá lugar al final de su visita el miércoles 22 de abril, según su agenda.