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Méxicosábado, 18 de abril de 2026

Comisionado de la ONU, Volker Türk, llega este domingo para discutir situación de Derechos Humanos en México

De acuerdo con la agenda difundida por la Oficina de las Naciones Unida, se tiene previsto que Türk se reúna con víctimas, representantes de la sociedad y funcionarios de los tres niveles de gobierno

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Roxana González

También se prevén encuentros con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación.

Desde el año 2000 a la fecha, al menos tres altos comisionados de derechos humanos de la ONU han visitado México, entre ellos Louise Arbour en 2007 y Zeid Ra’ad Al Hussein en 2015.

Durante su estancia en México, Türk también atenderá a los medios de comunicación en una conferencia de prensa, la cual tendrá lugar al final de su visita el miércoles 22 de abril, según su agenda.

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Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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