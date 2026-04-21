Comisiones del Senado aprueban reforma para que la ASF amplíe su capacidad de investigación

El dictamen otorga más facultades al órgano fiscalizador para investigar faltas graves en cualquier momento e impone nuevas sanciones por incumplimiento de información

Rafael Ramírez / El Sol de México

Con ello, se busca reforzar su capacidad de reacción ante posibles irregularidades en el uso de recursos públicos federales.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su eventual discusión y votación en el Pleno del Senado.