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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Comisiones del Senado aprueban reforma para que la ASF amplíe su capacidad de investigación

El dictamen otorga más facultades al órgano fiscalizador para investigar faltas graves en cualquier momento e impone nuevas sanciones por incumplimiento de información

Rafael Ramírez / El Sol de México

Con ello, se busca reforzar su capacidad de reacción ante posibles irregularidades en el uso de recursos públicos federales.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su eventual discusión y votación en el Pleno del Senado.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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