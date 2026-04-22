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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Comité de Desapariciones Forzadas pide a México unirse con la ONU para combatir el fenómeno

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del CED en el cual se califica la perpetración de desapariciones forzadas en México como “crímenes de lesa humanidad”

Montserrat Maldonado

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) destacó que México y las instancias internacionales deben unirse para combatir el fenómeno de las desapariciones. 

El mensaje de Albán se da en el marco de la reunión de trabajo del Alto Comisionado de la ONU en México, Volker Türk

Ante ello, Juan Pablo Albán destacó que “la posición del Comité ha sido elevada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que corresponderá pronunciarse”. 

En México, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reconoce que hay más de 134 mil personas desaparecidas. 

Durante la visita del Alto Comisionado, organizaciones, colectivos y familiares de desaparecidos han pedido que en México se envíe ayuda para la investigación y prevención del delito. 

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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