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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Comité de Evaluación da luz verde a 171 aspirantes a tres consejerías del INE

Entre los mejores evaluados destacan personajes como Flavio Cienfuegos, cercano a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

De ellas, 87 son mujeres y 84 son hombres que pasarán a la tercera fase de idoneidad para ocupar tres consejerías electorales vacantes en el INE.

De acuerdo con la convocatoria para renovar a las y los integrantes del Consejo Electoral del INE, solo podrían aprobar el 50 por cineto de las y los mejores evaluados en el examen del lunes.

Según la convocatoria para renovar a tres consejerías electorales, entre el 10 y el 12 de abril, el Comité Técnico de Evaluación realizará una evaluación de idoneidad a las 171 personas mejor calificadas en el examen.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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