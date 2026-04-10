Comité de Evaluación da luz verde a 171 aspirantes a tres consejerías del INE

Entre los mejores evaluados destacan personajes como Flavio Cienfuegos, cercano a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

De ellas, 87 son mujeres y 84 son hombres que pasarán a la tercera fase de idoneidad para ocupar tres consejerías electorales vacantes en el INE.

De acuerdo con la convocatoria para renovar a las y los integrantes del Consejo Electoral del INE, solo podrían aprobar el 50 por cineto de las y los mejores evaluados en el examen del lunes.

Según la convocatoria para renovar a tres consejerías electorales, entre el 10 y el 12 de abril, el Comité Técnico de Evaluación realizará una evaluación de idoneidad a las 171 personas mejor calificadas en el examen.