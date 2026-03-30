Comité de Evaluación valida registro de 395 aspirantes a consejerías electorales del INE

De las 476 personas que se registraron hasta el pasado viernes, 81 no completaron de manera adecuada su expediente de registro

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Los aspirantes, que cumplieron con los requisitos, se integraron en una lista publicada la noche del domingo en el portal de la convocatoria.

Una vez concluido ese plazo, dicho comité validó únicamente el registro de 395 aspirantes a ocupar consejerías electorales, es decir que 81 personas no cumplieron con sus documentos faltantes.

De acuerdo con la convocatoria para renovar a las personas titulares de tres consejerías electorales del INE, el siguiente paso del proceso es la evaluación, que se desarrollará desde este 30 de marzo y hasta el 17 de abril entrante.

El proceso de evaluación que se extenderá por dos semanas se dividirá en cuatro fases: la primera, en la que el Comité Técnico de Evaluación revisará el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los 395 aspirantes.

Posteriormente, en la segunda fase se realizará un examen de conocimientos el 6 de abril en la Cámara de Diputados.

En la tercera fase se evaluará la idoneidad de las y los aspirantes; y en la cuarta fase se realizarán entrevistas presenciales para finalizar la evaluación.

Tras dichos filtros, el Comité Técnico de Evaluación elaborará tres listas de cinco personas cada una, en donde se elegirán a los tres próximos titulares de las consejerías electorales del INE.