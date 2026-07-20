¿Cómo es la prisión ADX Florence? El Mayo Zambada quiere evitar el “Alcatraz de las Rocosas” donde está El Chapo Guzmán
Además de evitar que ambos líderes del narcotráfico estén recluidos en el mismo lugar, la defensa de Zambada busca que se procure su salud debido a padecimientos crónicos
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