elsoldemexico
Méxicolunes, 20 de julio de 2026

¿Cómo es la prisión ADX Florence? El Mayo Zambada quiere evitar el “Alcatraz de las Rocosas” donde está El Chapo Guzmán

Además de evitar que ambos líderes del narcotráfico estén recluidos en el mismo lugar, la defensa de Zambada busca que se procure su salud debido a padecimientos crónicos

Síguenos en:whatsappgoogle

Jorge Morales

2026-07-20T165607Z_455411343_RC2RHMAKNRIF_RTRMADP_3_USA-MEXICO-SECURITY-ZAMBADA

¿Cómo es la prisión ADX Florence?

Jorge Morales - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Sheinbaum y las batallas internas

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Pérdidas millonarias en el Edomex 

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / El impacto mundial en las marca país

aure - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO (1)
Aurelien Guilabert

Pulso CDMX / Hagamos composta

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES