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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Cómo Merck convirtió su medicamento milagro en un superventas y dejó fuera del alcance a pacientes con cáncer en todo el mundo

El gigante farmacéutico ha construido una fortaleza de patentes, ha operado con opacidad y ha cabildeado incansablemente para proteger a su principal fuente de ingresos: Keytruda

Por Sydney P. Freedberg y Brenda Medina

Pasaron casi 15 minutos antes de que Trump entrara al salón, acompañado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y varios altos funcionarios. El Presidente miró a los ejecutivos.

“Vaya, qué grupo de personas”, dijo Trump. “Ganan mucho dinero”.

“Reflexiono sobre su objetivo de impulsar la asequibilidad y el acceso para los estadounidenses, pero igualmente de subir los precios fuera de Estados Unidos”, dijo Davis.

Keytruda se consolidó como el principal motor de ingresos de Merck en 2025, sin que se anunciara ninguna reducción en su costo pese a los compromisos públicos sobre accesibilidad

Los reportajes de los socios de ICIJ en seis continentes dibujan un panorama de desigualdad profunda y peligrosa:

Entre los hallazgos del proyecto, reportamos:

Todas estas estrategias producen ingresos para Merck, con alrededor de 60 por ciento de sus ventas de Keytruda en Estados Unidos.

“Tenemos una larga trayectoria de fijar responsablemente el precio de nuestros medicamentos para reflejar su valor para los pacientes, los pagadores y la sociedad”, dijo en una carta a ICIJ.

Comienzos milagrosos

“Por esto necesitas venir a Merck”, le dijo Frazier. “Porque vamos a hacer una diferencia real”.

Merck ocupa ahora el lugar número 65 en la Fortune 500, y su negocio de Keytruda tiene mayores ingresos que McDonald’s o toda la National Football League.

Las cifras de Davis son “absolutamente imposibles de verificar”, dijo Durisch a ICIJ. “Merck podría lanzar cualquier cifra que quisiera —tan alta como fuera posible— para justificar la exorbitante etiqueta de precio”.

“Fue una suspensión de las fuerzas del mercado”, dijo Cherny a ICIJ. Y su impacto se sintió en todo el mundo.

Un “Viejo Oeste” del desarrollo farmacéutico

Merck ha dicho que este tipo de pagos ayuda a informar a la comunidad médica sobre Keytruda, lo que a su vez mejora la atención a los pacientes.

La inmunoterapia, aunque ofrece resultados que cambian la vida y a veces milagrosos para un pequeño número de pacientes con cáncer, no ayudó a muchos otros, y algunos se quejaron de que los médicos minimizaron los riesgos.

Roberts-Thomson no respondió a varias solicitudes de comentarios de ICIJ y Australian Broadcasting Corporation.

“Nada es más importante para Merck que la salud de los pacientes que usan nuestros medicamentos”, dijo.

Precios extremos, opacidad extrema

“Necesitamos concentrar los esfuerzos en reducir el costo de bolsillo”, dijo el director general de Merck a inversionistas en una conferencia de salud en 2021. “Ese es el punto focal”.

Y en México y otros países de América Latina, los precios de etiqueta de Keytruda tienden a ser más altos —ajustados por niveles económicos— que en países más ricos, muestra la investigación de ICIJ.

“Le dije al doctor que no podía pagarlo”, dijo. “Estaba poniendo mi vida en manos de Dios”.

“A veces me pregunto: ‘¿Quién soy yo para merecer toda esta suerte?’”, dijo Xum a ICIJ. Sus tumores se habían reducido, pero no estaba en remisión.

“Tuve suerte. Tenía seguro”, dijo Thornton. “No estamos viviendo la gran vida —por decirlo así—, así que calificamos para ayuda financiera”.

Thornton recibió Keytruda por vía intravenosa durante 27 meses. Cuando terminó su tratamiento, tocó la campana en su centro el diciembre pasado, marcando el hito y su transición a sobreviviente de cáncer.

Para Nasır Nesanır, presidente de la rama de salud pública de la Asociación Médica Turca, estas disparidades están enmarcadas por preguntas más amplias que van más allá de la atención médica.

“Qué devastador es para ellos”

“La empresa está haciendo su parte para que el medicamento sea asequible”, dijo Akhade. “No es que no estén haciendo nada. Pero sigue siendo muy difícil para la mayoría de los pacientes. Pueden hacer más. Definitivamente pueden hacer más”.

“Una posible mina terrestre”

“¿Por qué Merck no está explorando nuevas y no trazadas vías de combinación terapéutica?”, preguntó Amin. “¿Qué sentido tiene dedicar tiempo y dinero a combinaciones terapéuticas que ya existen?”

La competencia ha llevado a un acceso y una asequibilidad más amplios, dijo Pelizzari, con miles de pacientes más ahora en tratamiento. Eso lo llevó a reflexionar sobre el precio de Keytruda y su impacto financiero en Estados Unidos.

Explosiones de precios

Merck tenía confianza, respondió Davis, en el flujo de ingresos futuros. “Tenemos más de 20 nuevos productos que vemos venir en los próximos años”, dijo, “casi todos con potencial para convertirse en superventas”.

Promesas y recetas

Ramírez mostró a un reportero de ICIJ listas escritas a mano de los medicamentos que necesita para sus pacientes. Sabía que no era probable que consiguiera todos por restricciones presupuestales.

“Mire, no me estoy quejando”, dijo. “Tengo la oportunidad de dar [Keytruda] al menos a dos o tres pacientes aquí en el hospital”, un aumento respecto de lo que antes podía ofrecer.

“Mi sueño sería poder dar a todos mis pacientes las recetas que necesitan sin tener que escoger al azar quién lo recibe y quién no”, dijo.

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