Comunidades indígenas en Durango y Nayarit recibirán atención humanitaria del Gobierno mexicano

Adelfo Regino Montes, director del INPI, planteó la importancia de hacer llegar ayuda humanitaria en víveres y alimentos a comunidades como O’dam y Mexikan

Samantha Laurent

La iniciativa fue impulsada con el objetivo de servir a los pueblos y comunidades indígenas, y sigue además el lema del gobierno en turno: “por el bien de todos, primero los pobres y de una manera especial los pueblos indígenas”.

Asimismo, las acciones se llevaron a cabo para darle seguimiento a los acuerdos en el marco del Plan de Justicia de los Pueblos Indígenas O’dam, A’udam, Mexikan y Wixárika.