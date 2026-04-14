elsoldemexico
Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Comunidades indígenas en Durango y Nayarit recibirán atención humanitaria del Gobierno mexicano

Adelfo Regino Montes, director del INPI, planteó la importancia de hacer llegar ayuda humanitaria en víveres y alimentos a comunidades como O’dam y Mexikan

Samantha Laurent

La iniciativa fue impulsada con el objetivo de servir a los pueblos y comunidades indígenas, y sigue además el lema del gobierno en turno: “por el bien de todos, primero los pobres y de una manera especial los pueblos indígenas”.

Asimismo, las acciones se llevaron a cabo para darle seguimiento a los acuerdos en el marco del Plan de Justicia de los Pueblos Indígenas O’dam, A’udam, Mexikan y Wixárika.

Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes

Samantha Laurent
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Inversión por invitación: la respuesta a la desconfianza

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Ampliarían exportación a China

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / No dialogar, error histórico

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Barcelona: la prueba del progresismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES