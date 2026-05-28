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Méxicojueves, 28 de mayo de 2026

Con binomios caninos del Caribe y Centroamérica, fortalecen la inspección sanitaria agroalimentaria durante el Mundial 2026

Binomios realizarán trabajos de inspección en los estados de Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas

Binomios Caninos-Senasica
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Bertha Becerra / El Sol de México

Plagas no reconocen fronteras

Binomios caninos
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Orgullo para apoyar a México

Bertha Becerra
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