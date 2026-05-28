Con binomios caninos del Caribe y Centroamérica, fortalecen la inspección sanitaria agroalimentaria durante el Mundial 2026

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Binomios realizarán trabajos de inspección en los estados de Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas
Bertha Becerra / El Sol de México
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