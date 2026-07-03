Gobierno de México busca frenar desigualdad y abandono escolar en Michoacán con casi 6 mil mdp en becas
La estrategia forma parte del Plan Michoacán, lanzado tras el asesinato en noviembre pasado de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan
- Gobierno de México busca frenar desigualdad y abandono escolar en Michoacán con casi 6 mil mdp en becas
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