Méxicoviernes, 3 de julio de 2026

Gobierno de México busca frenar desigualdad y abandono escolar en Michoacán con casi 6 mil mdp en becas 

La estrategia forma parte del Plan Michoacán, lanzado tras el asesinato en noviembre pasado de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

Rafael García

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Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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