Con corredor industrial, Yucatán busca atraer nuevas inversiones no sólo turismo

El secretario de Economía y Trabajo del estado, Emilio Barrera, señaló que el polo de desarrollo apunta a industrias como aeronáutica, energética, agroindustrial, entre otras.

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Señaló que el gobierno estatal está apostando por un modelo de desarrollo ordenado, en el que las nuevas empresas se establezcan en zonas específicas con infraestructura suficiente, evitando su dispersión en áreas habitacionales.

“Nos estamos dedicando a traer empresas, pero siempre con una visión de planeación y ordenamiento territorial”, señaló.

Nuevos empleos, mayor capital

Barrera destacó que este proceso forma parte de un momento que definió como el “renacimiento” de Yucatán, impulsado por la coordinación entre el gobierno estatal, el sector empresarial y las comunidades locales.

Bajo este enfoque, el corredor industrial se perfila como la columna vertebral de una economía más diversificada, con inversiones distribuidas en distintas regiones y con un crecimiento que busca ser sostenido y ordenado.