El billete es un reconocimiento a los Mártires de Chicago y un recuerdo por la reducción constitucional de la jornada de trabajo

Bertha Becerra / El Sol de México

Bolaños López resaltó que fue un ejercicio inédito, un esfuerzo colectivo de empleadores, trabajadoras y trabajadores y representantes de ambos sectores del Gobierno de México.

También agradeció a Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, por su disposición y asistencia en esta develación.

Cumple 256 años la Lotería Nacional

En el evento que tuvo lugar en la sede de la STPS en el sur de la Ciudad de México, la directora de la Lotería Nacional, recordó que este año, esta institución pública cumple 256 años de historia.

Desde los Mártires de Chicago hasta nuestro presente, hoy la jornada laboral de 40 horas, representa un paso firme hacia un país más justo, donde el trabajo no solo sostiene la vida sino permite vivir mejor.

Resaltó que este billete nos recuerda algo esencial: que el tiempo también es un derecho y que cada avance se construye con el esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores.