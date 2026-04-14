Conagua activa 11 operativos de emergencia por lluvias atípicas y colapsos de drenaje en 2026

Los 21 Centros Regionales de Atención de Emergencias de la dependencia están listos para atender la temporada de ciclones tropicales en México

Gloria López / El Sol de México

“Nuestros equipos están diseñados para poder estar extrayendo agua negra de drenajes colapsados”, señaló.

Para su operación cuentan con 706 brigadistas capacitados en el manejo de maquinaria especializada, quienes pueden movilizarse rápidamente incluso en zonas de difícil acceso gracias a vehículos todo terreno.

En 2025, la Conagua llevó a cabo 136 operativos de emergencia en 21 estados del país, principalmente por inundaciones.

“Estos planes los desarrollamos con los municipios, porque ellos, a través de protección civil, identifican sus riesgos y nosotros coadyuvamos cuando hay cuerpos de agua”, explicó.

Indicó que recientemente se realizaron trabajos en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas.

“La semana pasada estuvimos en Altamira, con los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero para actualizar el plan de atención por inundaciones, en virtud de que están conurbados”, detalló.

Aclaró que estos procesos se realizan principalmente a petición de las autoridades locales.

Añadió que los planes se van ampliando conforme surgen nuevas necesidades o riesgos.

Se van sumando más, ya sea por algún cuerpo de agua, alguna inundación o alguna situación que se presente, y es entonces cuando se actualizan”, dijo.