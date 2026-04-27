Conagua alerta mayor actividad ciclónica en el Pacífico por fenómeno de El Niño

El SMN estimó que se prevé el desarrollo de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre, de los cuales de nueve o 10 serían tormentas tropicales y cinco o seis huracanes categorías 1 o 2 y 4 o 5

Gloria López / El Sol de México

Precisó que se prevé el desarrollo de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre, de los cuales de nueve o 10 serían tormentas tropicales, cinco o seis huracanes categorías 1 o 2 y 4 o 5 huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5).

Resaltó, que acuerdo con la estadística histórica de los últimos 62 años, las entidades del país con mayor incidencia de impactos por ciclones tropicales son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.

“Si tenemos temperaturas muy altas y vientos débiles, ahí pudiéramos tener ciclones tropicales más intensos”, advirtió.

El funcionario subrayó que este escenario ocurre en paralelo al establecimiento del fenómeno de “El Niño”, del cual se estima una probabilidad de entre 60 y 61 por ciento de que se consolide entre mayo y julio.

Vázquez Romaña, llamó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales, ya que a pesar del número de total de ciclones previstos no define cuántos impactarán directamente a México.

“Hay que estar pendientes de la información meteorológica, sobre todo por eventos extremos que pueden intensificarse con estos contrastes climáticos”, concluyó.

Informó que este cambio provocaría temperaturas por arriba de lo normal en gran parte del planeta y modificaciones en los patrones de lluvia en distintas regiones.

Aunque no hay evidencia de que el cambio climático aumente su frecuencia, sí puede intensificar sus efectos, al potenciar fenómenos como olas de calor y precipitaciones intensas.