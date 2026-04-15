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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Conagua alerta por sequía en el Istmo de Tehuantepec; incendios agravan la situación en Oaxaca

La situación ocurre mientras otras regiones de Oaxaca, como Valles Centrales, Sierra de Flores Magón y la Mixteca, han registrado lluvias intensas en días recientes

Luis Ramírez / Corresponsal

De acuerdo con el reporte oficial, las zonas con sequía moderada son Barrio de la Soledad, Matías Romero Avendaño, San Juan Guichicovi, Santa María Petapa y Santo Domingo Petapa.

La situación ocurre mientras otras regiones de Oaxaca, como Valles Centrales, Sierra de Flores Magón y la Mixteca, han registrado lluvias intensas en días recientes, lo que refleja un comportamiento climático desigual en la entidad.

San Miguel Chimalapa forma parte de las zonas con condiciones secas, lo que ha favorecido la propagación del fuego. Autoridades mantienen labores para contener el incendio, mientras continúan el monitoreo de las condiciones climáticas en la región.

La Conagua indicó que dará seguimiento a la evolución de la sequía en Oaxaca, ante la persistencia de condiciones irregulares de lluvia en el estado.

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