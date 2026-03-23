Conagua exhibe a refresquera por adeudo de 234 mdp por extraer más agua de la autorizada
El titular de la Conagua, Efraín Morales López señaló que o no están utilizando los permisos y los tienen acaparados, o lo están utilizando y no están pagando
Rafael Ramírez / El Sol de México
Entre los principales hallazgos destacan:
“Pasan dos cosas: o no lo están utilizando y lo tienen acaparado, o lo están utilizando y no están pagando por el servicio”, explicó el funcionario.
Pago parcial y proceso de regularización
Conagua informó que la empresa ya realizó un pago parcial de 52 millones de pesos y ha iniciado acercamientos con la autoridad para regularizar su situación.
“Hay un adeudo presuntivo de 234 millones. La semana pasada realizaron un pago de 52 millones y se han acercado a la Comisión para regularizarse”, detalló.
El titular del organismo subrayó que la nueva legislación en materia hídrica permitirá combatir este tipo de prácticas, al establecer mayores controles sobre la medición y uso del recurso.
Entre las medidas contempladas destacan:
La presidenta Sheinbaum aprovechó para criticar que el marco legal previo —vigente desde 1992— permitió la acumulación y comercialización de concesiones, lo que derivó en prácticas de acaparamiento y subregistro del uso del agua.
Durante la presentación, Conagua también exhibió el caso de una empresa embotelladora que:
En este caso, Morales López, dijo que la empresa ya instaló medidores y ha cubierto cerca de 24 millones de pesos de un adeudo aproximado de 44 millones, con el compromiso de regularizarse en los próximos meses.
Finalmente, la Conagua hizo un llamado a las empresas con irregularidades en sus concesiones para que se acerquen a la autoridad y regularicen su situación.
Advirtió que, con el nuevo marco legal, las sanciones por incumplimientos —particularmente por contaminación— pueden superar los 800 mil pesos, a diferencia de esquemas anteriores donde resultaba más barato pagar multas que corregir las prácticas.
Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.