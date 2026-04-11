Conalep se protege de huracanes, terremotos e inundaciones con hasta 2 mil mdp

Rafael García

El seguro cubre direcciones generales, estatales, representaciones, planteles, extensiones y bodegas.

Para riesgos de sismo, el seguro cubrirá planteles principalmente ubicados en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco. Así como en la llamada Brecha de Guerrero.

Mientras que para fenómenos hidrometeorológicos aplica para las zonas de la Península de Yucatán, Pacífico Sur y el Golfo de México principalmente.

Mientras que, aunque es preferible que lo pague el Gobierno de la Ciudad de México, también cubre los planteles de Aeropuerto, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, los cinco de Iztapalapa, Venustiano Carranza, entre otros.

En septiembre de 2025 la Ciudad de México registró las lluvias más intensas en 34 años, con un total de 34 millones de metros cúbicos de agua.

Estas lluvias dejaron miles de viviendas afectadas en Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, entre otras demarcaciones.

Además de las construcciones, el seguro también cubre lo que hay dentro de ellas, es decir, servidores, equipos de video, fotografía, sonido, proyectores, plantas de energía portatiles, USB, Ipads, discos externos, entre otros.

El contrato indica que las pérdidas parciales o totales se calculan con base en el costo de reponer el bien por uno nuevo, sin aplicar deducciones por depreciación o proporcionalidad.

La institución tendrá un tiempo estimado para reclamar las pérdidas de 72 horas para terremotos o erupciones volcánicas, así como que 168 horas para riesgos de inundación.

Según el contrato, el Conalep podrá solicitar un anticipo del 50% de la pérdida, siempre que el monto sea mayor al 50%.