La mandataria federal resaltó que “la violencia política nunca es la vía, sino la democracia”

Laura Arana

En su conferencia matutina de este lunes, la mandataria resaltó que la violencia nunca es la vía, sino que la democracia es el camino.

“Debemos estar siempre en contra de la violencia, más aún de la violencia política para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias que puede haber”, sostuvo.