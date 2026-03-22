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Méxicodomingo, 22 de marzo de 2026

Condenan a 60 años de prisión a exfuncionario del sector educativo por violación agravada

Omar N abusó hasta en cinco ocasiones de una adolescente, aprovechando su posición de autoridad frente a la víctima, informó la FGR

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

También se ordenó el pago de la reparación del daño, que incluirá indemnización por afectaciones físicas y emocionales, aunque el monto será definido en la etapa de ejecución de la sentencia.

Con esta sentencia, la FGR sostuvo que se busca sancionar con severidad los delitos sexuales, especialmente cuando son cometidos por servidores públicos que abusan de su posición de confianza.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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