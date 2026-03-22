Condenan a 60 años de prisión a exfuncionario del sector educativo por violación agravada
Omar N abusó hasta en cinco ocasiones de una adolescente, aprovechando su posición de autoridad frente a la víctima, informó la FGR
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
También se ordenó el pago de la reparación del daño, que incluirá indemnización por afectaciones físicas y emocionales, aunque el monto será definido en la etapa de ejecución de la sentencia.
Con esta sentencia, la FGR sostuvo que se busca
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