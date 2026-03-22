Condenan a 60 años de prisión a exfuncionario del sector educativo por violación agravada

Omar N abusó hasta en cinco ocasiones de una adolescente, aprovechando su posición de autoridad frente a la víctima, informó la FGR

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

También se ordenó el pago de la reparación del daño, que incluirá indemnización por afectaciones físicas y emocionales, aunque el monto será definido en la etapa de ejecución de la sentencia.