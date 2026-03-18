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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

Condenan STPS y el Centro Federal Laboral agresión contra trabajadores en huelga de la empresa Tornel

“La violencia no es vía para resolver los conflictos laborales; la huelga es un derecho de las personas trabajadoras consignado en la Constitución”, indicó la secretaría de Trabajo

Bertha Becerra / El Sol de México

“La violencia no es una vía para resolver los conflictos laborales, por lo que se deben respetar los derechos de las personas trabajadoras que se consignan en la Carta Magna, entre ellos el derecho de huelga”, puntualizan en comunicado.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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