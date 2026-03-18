Condenan STPS y el Centro Federal Laboral agresión contra trabajadores en huelga de la empresa Tornel
“La violencia no es vía para resolver los conflictos laborales; la huelga es un derecho de las personas trabajadoras consignado en la Constitución”, indicó la secretaría de Trabajo
Bertha Becerra / El Sol de México
“La violencia no es una vía para resolver los conflictos laborales, por lo que se deben respetar los derechos de las personas trabajadoras que se consignan en la Carta Magna, entre ellos el derecho de huelga”, puntualizan en comunicado.
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