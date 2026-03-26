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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Confirman primeras muertes por dengue en México; suman más de mil casos en 2026

La Secretaría de Salud reportó dos fallecimientos por dengue y más de mil casos en el país; Sonora, Tabasco y Sinaloa concentran la mayor incidencia

Montserrat Maldonado

Las autoridades sanitarias detallaron que, en lo que va de 2026, el país acumula mil 241 casos confirmados de dengue, con mayor incidencia en los estados de Sonora, Tabasco y Sinaloa, donde se concentra el mayor número de contagios.

El incremento de casos ha encendido las alertas en diversas regiones del país, particularmente en zonas con clima cálido y húmedo, donde la proliferación del mosquito transmisor se ve favorecida por la acumulación de agua.

Actualmente, no existe una vacuna de uso generalizado contra el dengue, por lo que las estrategias se centran en evitar la reproducción del mosquito, eliminar criaderos y proteger a la población de las picaduras.

Manifestaciones y síntomas del dengue

Entre los síntomas más comunes destacan:

Sin embargo, las autoridades advirtieron que en los casos graves pueden presentarse hemorragias, convulsiones derivadas de la fiebre y deshidratación severa, lo que requiere atención médica inmediata.

Llamado a la prevención

Ante este panorama, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención, como eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios limpios, tapar depósitos y utilizar repelente.

Asimismo, recomendó acudir a los servicios de salud ante la presencia de síntomas, especialmente en zonas con alta incidencia, para evitar complicaciones que puedan derivar en cuadros graves o incluso la muerte.

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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