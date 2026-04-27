Congresos estatales acumulan casi 12 mil iniciativas, pero sólo una de cada cuatro se resuelven: Inegi

De las 11 mil 967 iniciativas presentadas en los congresos estatales durante su primer año de funciones, sólo el 24.8 por ciento fue dictaminado, según el Inegi

Pablo Rodríguez

Del total de propuestas, únicamente dos mil 964 fueron resueltas en el mismo periodo en que se presentaron. Es decir, que apenas una de cada cuatro iniciativas logran ser dictaminadas dentro del mismo ciclo legislativo.

Según el CNPLE 2025, Puebla encabezó la lista de entidades con mayor número de iniciativas presentadas con 818, seguido de Michoacán con 787 y Jalisco con 702.

Puebla cuenta con 41 personas legisladoras, y de las 818 propuestas presentadas solo 66 han sido aprobadas, mientras 752 se mantienen en estudio, según el Inegi.

Mientras que Jalisco solo tiene 38 legisladores, y en su caso de las 702 iniciativas presentadas, 60 han sido aprobadas, 36 se mantienen en fase de estudio, 68 en ingreso y más de 500 presentan otro estatus, de acuerdo con el censo.

En contraste, los congresos con menor actividad legislativa fueron Coahuila, con 86 propuestas; Chiapas con 102 y Veracruz con 104 iniciativas registradas.

Proponen “poco” pero producen más

No obstante, el propio Inegi señala que Chiapas, a pesar de su bajo número de iniciativas, se posicionó como la entidad con mayor porcentaje de dictámenes aprobados, al resolver el 88.2 por ciento de sus propuestas.

Chiapas cuenta con 40 personas legisladoras con una mayoría femenina representando el 60 por ciento. De las 102 iniciativas propuestas, 90 fueron aprobadas o consideradas procedentes y solo 12 aún se están estudiando.

En segundo lugar se ubicó Colima, con el 76.6 por ciento de iniciativas aprobadas. De las 141 iniciativas registradas en la entidad, 106 fueron aprobadas, 32 continúan en estudio, dos fueron desechadas y solo una fue desistida según el censo.

Por otra parte, el Estado de México y Tamaulipas destacan por concentrar el mayor número de iniciativas aprobadas, con 253 y 223, respectivamente.