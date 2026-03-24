Consejeros del INE niegan haber emitido propuestas u observaciones del Plan B

El Instituto Nacional Electoral negó cualquier posición oficial sobre la reforma electoral de Sheinbaum, mientras el Senado avanza en la discusión del plan B con cambios significativos

Rafael García

En su cuenta de X, la consejera Rita Bell López negó la entrega de algún documento por parte de este órgano colegiado a las instancias competentes.

Expuso que, por lo tanto, no existe una posición institucional respecto a esta iniciativa.

“Desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una posición institucional”.

Sin embargo, aseguró que están abiertos en su totalidad a cualquier requerimiento o llamado que las instituciones correspondientes les hagan.

Este fue firmado por los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala.

Hoy el Senado convocó a reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para empezar la discusión del plan B.