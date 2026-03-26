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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Consejeros del INE acusan falta de comunicación con Taddei

Siete consejeros del INE aseguraron que no emitieron observaciones ni propuestas al plan B de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, y desconocieron el material que circula al respecto

Rafael García

Por esta razón, el consejero Martín Faz reconoció que existe un deterioro en la colegialidad y falta de comunicación con Taddei.

Destacó que la falta de comunicación se refleja cuando, a pesar de que preguntó en chats internos si se entregó esta postura, nadie dijo que sí. Sin embargo, señaló, ayer recibió por terceras personas el supuesto documento.

“Eso hace que la persona que ocupa la presidenta crea que este no es un órgano colegiado, que no somos pares cuando somos pares y que hay una responsabilidad legal e institucional de coordinar los trabajos de un órgano colegiado”, dijo.

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