El examen de ingreso se aplicará en línea del 23 de mayo al 10 de junio; uno de los requisitos consiste en haber terminado el bachillerato con promedio mínimo de 7.0

Rafael García

La guía para preparar el examen de selección para ingresar a cualquiera de estas 27 carreras se podrá obtener del 26 de marzo al 22 de mayo.

¿A qué carreras de las ENES de la UNAM puedo inscribirme con la convocatoria ampliada?

Para la unidad de Mérida, las carreras son Ciencias Ambientales, Ciencias de la Tierra, Desarrollo y Gestión Interculturales, Ecología, Geografía Aplicada, Manejo Sustentable de Zonas Costeras, y Sociología Aplicada.