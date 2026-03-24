Convocatoria Jugando; inventamos y creamos: cómo participar por los 50 mil pesos que da el IMPI a niñas y niños
La convocatoria estará disponible hasta el próximo 30 de abril; pueden participar infancias de 6 a 12 años
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cómo participar en el concurso del IMPI?
Premiación del concurso del IMPI
La convocatoria indica que el IMPI reconocerá a los tres mejores proyectos de cada categoría, por lo que habrá 12 proyectos ganadores.
Los premios son:
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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