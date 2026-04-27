Cooperación y multilateralismo transforman vidas, indica el balance de cinco años México-ONU
México y las Naciones Unidas anunciaron el Marco de Cooperación 2026-2031, el cual se enfoca en innovación, transformación digital e igualdad sustantiva
Bertha Becerra / El Sol de México
Se precisó que detrás de esas cifras hay impactos que dan cuenta de la contribución de la ONU al desarrollo sostenible de México.
Además, que
Baiocchi enfatizó que estos resultados no son aislados, sino fruto de un esfuerzo colectivo sostenido, donde cada cifra representa una vida y cada resultado, un derecho hecho realidad, puntualizó.
Contexto global complejo
A su vez, el titular de la SRE Velasco Álvarez colocó estos resultados en un contexto global complejo y destacó el papel estratégico de
Subrayó que la política exterior “de nuestro país coloca en el centro a las personas, el desarrollo económico y la garantía de derechos”.
Nuevo marco de cooperación
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa, comentó que este nuevo ciclo consolida una
Recordó que en el ciclo 2020-2025, la ONU acompañó de manera decidida los esfuerzos del Estado mexicano para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.