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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Corte concede suspensión a cirujanas de Morelos para que realicen abortos sin ser criminalizadas

Dos médicas obtuvieron la suspensión para no les apliquen las normas que penalizan el aborto en el Código Penal, el cual no se ha modificado pese a que desde 2024 se despenalizó en Morelos

Ariadna Lobo

Dicha acción de inconstitucionalidad se enlistará para que el Pleno de la Corte lo resuelva la siguiente semana.

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