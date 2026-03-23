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Méxicolunes, 23 de marzo de 2026

Corte fija límites a estados que hacen “innovaciones” a la reforma judicial

La Suprema Corte determinó que las entidades pueden diseñar sus propios modelos judiciales, pero siempre con apego a los dispuesto en la Constitución

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Además, los ministros señalaron que el Congreso local omitió incluir mecanismos clave, como la insaculación (sorteo) para desempates y criterios de paridad de género en la integración de listas de aspirantes.

La Corte también avaló que las magistraturas no puedan ganar más que el titular del Poder Ejecutivo estatal, siempre que ese límite no supere el salario del presidente de la República.

El fallo ocurre en un contexto de reformas judiciales en distintas entidades del país, donde congresos locales han buscado modificar reglas de designación, evaluación y funcionamiento de jueces y magistrados.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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