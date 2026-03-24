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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Corte frena norma que amenazaba con criminalizar la protesta social en Tabasco

Tabasco defendió que la modificación buscaba enfrentar mensajes amenazantes difundidos por grupos criminales; sin embargo la SCJN consideró que no delimita la conducta sancionada

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

La Corte también advirtió en su sesión de este martes que una norma penal así redactada puede generar un efecto inhibitorio y llevar a la autocensura.

La invalidez fue fijada con efectos retroactivos al 2 de febrero de 2025, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado, pero únicamente en beneficio de las personas sancionadas.

En los hechos, la resolución cierra la puerta a que una fórmula tan abierta pueda usarse para sancionar expresiones públicas legítimas, sin una definición clara de lo que constituye una amenaza penalmente perseguible.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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