Corte frena norma que amenazaba con criminalizar la protesta social en Tabasco

Tabasco defendió que la modificación buscaba enfrentar mensajes amenazantes difundidos por grupos criminales; sin embargo la SCJN consideró que no delimita la conducta sancionada

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

La Corte también advirtió en su sesión de este martes que una norma penal así redactada puede generar un efecto inhibitorio y llevar a la autocensura.

La invalidez fue fijada con efectos retroactivos al 2 de febrero de 2025, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado, pero únicamente en beneficio de las personas sancionadas.

En los hechos, la resolución cierra la puerta a que una fórmula tan abierta pueda usarse para sancionar expresiones públicas legítimas, sin una definición clara de lo que constituye una amenaza penalmente perseguible.