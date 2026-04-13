Corte quita a estados la supervisión de partidos políticos y sindicatos











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

SCJN fijó la distribución de competencias en materia de revisión y fiscalización de la cuenta pública respecto de municipios. / Foto: SCJN / Cuartoscuro.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la supervisión de la transferencia y la protección de datos personales en partidos políticos y sindicatos es facultad exclusiva de la Federación, al invalidar diversas normas estatales en Zacatecas, Yucatán y Veracruz.

En la sesión pública de este lunes, el pleno del máximo tribunal concluyó que las entidades federativas no pueden involucrarse en requerimientos que se hagan a partidos políticos y sindicatos, ya que la Constitución establece un esquema centralizado para temas de transparencia y protección de datos.

Ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que anteriormente se encargaba de ser árbitro en controversias relacionadas con información pública, la Corte explicó que corresponde al ámbito federal establecer las autoridades encargadas de velar por estos derechos.

Respecto a los sindicatos, la competencia se divide según su régimen laboral: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral supervisa a los del apartado A, mientras que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se encarga de los del apartado B.

Por unanimidad de votos, los nueve ministros de la Suprema Corte declararon inválidos diversos artículos de leyes y reglamentos locales que otorgaban facultades en materia de transparencia a organismos locales, cuando la Constitución se las dio directamente a órganos federales.

En Zacatecas, la Corte anuló artículos de la Constitución estatal y de la Ley de Protección de Datos Personales; en Yucatán dejó sin efectos normas constitucionales, legales y reglamentarias, incluyendo disposiciones del instituto electoral local; y en Veracruz invalidó artículos de su Constitución y de la Ley de Transparencia.

Como parte de la resolución, el Pleno validó una disposición transitoria en Veracruz que establece el traslado de expedientes del órgano estatal de transparencia hacia la Contraloría local, para su posterior envío a la autoridad competente.

El fallo de la Corte se da tras la expedición, en marzo de 2025, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que consolidaron el modelo nacional en esta materia.