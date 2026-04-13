Corte quita a estados la supervisión de partidos políticos y sindicatos
El máximo tribunal determinó que la vigilancia en materia de transparencia y protección de datos personales corresponde exclusivamente a la Federación, invalidando normas estatales en Zacatecas, Yucatán y Veracruz
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
En el caso de los partidos políticos, esta función recae en el Instituto Nacional Electoral (INE), que actúa como autoridad garante tanto para partidos nacionales como locales.
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