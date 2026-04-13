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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Corte quita a estados la supervisión de partidos políticos y sindicatos

El máximo tribunal determinó que la vigilancia en materia de transparencia y protección de datos personales corresponde exclusivamente a la Federación, invalidando normas estatales en Zacatecas, Yucatán y Veracruz

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

En el caso de los partidos políticos, esta función recae en el Instituto Nacional Electoral (INE), que actúa como autoridad garante tanto para partidos nacionales como locales.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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