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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Gobierno evalúa permitir fracking; crea comité para medir impacto ambiental

El comité estará conformado por expertos de la UNAM, el IPN y otras instituciones de investigación

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Informó que la meta de la actual administración es subir de 24% a 38% la proporción de energía eléctrica que se produce con fuentes renovables, principalmente plantas fotovoltaicas o plantas eólicas.

Ante el aumento constante de energía eléctrica que se visualiza para los próximos años, Luz Elena González recordó que entre 2026 y 2027 se van a inaugurar siete plantas de generación eléctrica de ciclos combinados.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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