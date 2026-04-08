









Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la Conferencia del Pueblo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional en donde se abordo el tema del futuro de gas natural en nuestro país y la soberanía energética / Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com

El gobierno mexicano creó un comité científico para analizar las ventajas y desventajas de aumentar la producción de gas no convencional, pues si bien la medida puede frenar la dependencia energética que México tiene de Estados Unidos, también tiene impactos en el medio ambiente.

Integrado por expertos de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones de investigación, el comité tiene la misión de definir en los próximos dos meses si existe una ruta que permita armonizar la producción de gas natural y fortalecer la soberanía energética del país con el cuidado de la ecología.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que el comité científico, integrado por expertos en energía, recursos hídricos, geología, cambio climático y otras áreas, será presentado en la conferencia matutina del próximo miércoles, cuando se detallará el plan de trabajo y las acciones que se implementarán para aumentar los beneficios económicos y minimizar los impactos ambientales.

Actualmente, el país consume 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural al día, de los cuales 2 mil 300 millones (25%) los produce Petróleos Mexicanos y 6 mil 800 millones (75 por ciento) son importados, principalmente de Texas y California, en Estados Unidos.

El gas natural es un insumo clave para la generación de electricidad y, por tanto, un sector estratégico para el desarrollo industrial del país, por lo que elevar su producción es fundamental no sólo para el crecimiento económico, sino para reducir la dependencia energética de México, en un entorno internacional convulso que puede limitar la disponibilidad de hidrocarburos.

El llamado “fracking” o fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo atrapados en formaciones rocosas profundas. Consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y químicos en el subsuelo para fracturar la roca y liberar los hidrocarburos.

A pesar de ser muy rentable económicamente, el fracking trae consigo el riesgo de que los químicos utilizados contaminen acuíferos, además de que implica un uso intensivo de agua, elevadas emisiones de gases y una sismicidad inducida.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum confía en que el comité científico ofrezca alternativas sustentables. “Si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo”, dijo la mandataria en su mañanera de este miércoles.

“Hemos estado investigando y resulta que hoy hay, no esos químicos tan potentes que se usaban, sino sustancias que no tienen impactos ambientales, que muchas de ellas son orgánicas; que se usan otros tipos de arena y que hay reciclaje de agua, que ya hay uso de agua salada, que se puede utilizar el agua que no es potable”, expuso Sheinbaum sobre alternativas que reducen los daños del “fracking”.

Al respecto, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que al depender de otros países para acceder al gas natural, “existe una incertidumbre en la garantía del suministro y al final estamos expuestos a decisiones que están fuera de nuestro control y recaen en decisiones de empresas extranjeras o de otros países o de situaciones que se pueden presentar a nivel internacional”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante