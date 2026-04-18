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Méxicosábado, 18 de abril de 2026

Crean Fiscalía Especial para delitos cometidos durante la Guerra Sucia

Dentro de la reforma orgánica a la FGR se incluye la creación de una Fiscalía para los delitos del pasado

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Isaac Albarrán

Esta creación forma parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado por Godoy la mañana de este viernes, en el Centro Cultural del México Contemporáneo de la Ciudad de México.

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Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se creó el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), bajo el argumento de que la fiscalía de Carrillo Prieto no cumplió con sus objetivos de justicia ni logró sentencias condenatorias.

Algunos de los sucesos trascendentes que ocurrieron durante la Guerra Sucia (1965 a 1990) fueron: 

Otras fiscalías

La reforma a la FGR también contempla la creación de la Fiscalía Especial en Seguimiento a Recomendaciones y Quejas en Materia de Derechos Humanos, encargada de investigar los delitos cometidos contra mexicanos privados de la libertad.

Por ello, deberá atender y dar seguimiento a las denuncias que le informe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esta Fiscalía también será el enlace con la CNDH y otros organismos públicos de derechos humanos, nacionales o internacionales, y vigilará  la implementación y cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por el organismo. 

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De acuerdo con la publicación, esto se hace con el fin de impulsar la generación de protocolos especializados para atender asuntos indígenas y afromexicanos con enfoque de pluralismo jurídico, perspectiva de género, interseccionalidad y antirracismo.

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