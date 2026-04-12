Crecimiento laboral en Baja California la posiciona entre las economías más dinámicas del país

La entidad registra un aumento del 2.4% en empleo formal y consolida su competitividad económica a nivel nacional.

Redacción / El Sol De México

En ese sentido, la gobernadora Marina del Pilar destacó que estos resultados son reflejo de políticas públicas enfocadas en fortalecer el mercado laboral y atraer inversión productiva.

“Estos resultados reflejan que en Baja California se están generando condiciones reales para que más personas accedan a un empleo formal, con estabilidad y prestaciones”, subrayó la mandataria estatal.

Con estos indicadores, la entidad reafirma su papel como uno de los principales motores de la economía mexicana, consolidando un modelo basado en la formalidad laboral, la atracción de inversiones y la creación de oportunidades para la población.