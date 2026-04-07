Credencial Universal de Salud sustituirá al carnet y servirá como identificación oficial

El documento servirá para recoger la pensión de adultos mayores así como las becas del Bienestar para las infancias

Montserrat Maldonado

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que el documento se podrá usar para identificarse y recibir programas del Bienestar.

Además, la nueva credencial reemplazará paulatinamente los carnets del IMSS y del ISSSTE.

De acuerdo con el funcionario, la credencial es el pase de entrada para la universalidad y así acceder a los servicios del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

Desde Palacio Nacional, Eduardo Clark explicó que en muchos casos la población tiene hospitales, centros de salud y clínicas más cerca que la que les corresponde por la afiliación.

“Muchas veces nos trasladamos lejos y en caso de una emergencia, este nuevo servicio busca reducir esas problemáticas y encontrar atención médica a la que tiene derecho en esta red de servicios”, comentó.

El subsecretario apuntó que se trata de un proceso histórico ya que nunca había ocurrido esta propuesta de integración a los servicios públicos de salud.

Para el primero de enero de 2027, se buscará que se tenga acceso los siguientes servicios: