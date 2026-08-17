CRT asume atribuciones fuera de la ley con lineamiento de los derechos de las audiencias: diputado Monraz
El diputado panista lanzó un llamado para modificar los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias y ampliar su consulta.
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
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