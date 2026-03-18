Mario Zendejas, coordinador nacional de delegaciones de la Cruz Roja Mexicana, explicó en entrevista las fallas detectadas

Pablo Rodríguez

El coordinador aclaró que, hasta el momento, la organización habla de “inconsistencias administrativas“ y no de desvío de recursos.

Irregularidades administrativas e impacto social

Las primeras alertas sobre la situación en Tamaulipas surgieron a mediados de 2025

Señaló que este hecho encendió las alarmas dentro de la institución y motivó una revisión más profunda de la operación en la entidad.

Requisitos y cumplimiento operativo

De acuerdo con el directivo, las evaluaciones internas revelaron rezagos importantes en el cumplimiento de los requisitos operativos y administrativos establecidos por la organización.

En abril de 2025, la delegación de Tamaulipas apenas cumplía con el 15 por ciento de los criterios evaluados

“Vimos que estaban muy abajo, empezaron a despegar y luego se cayeron nuevamente”, explicó Mario Zendejas.

Además de las irregularidades administrativas, la institución detectó una capacidad operativa muy limitada en el estado.

Comparación operativa con otras entidades

A nivel nacional, explicó que la institución cuenta con mil 361 ambulancias y aporta aproximadamente el 25.5 por ciento de los vehículos de emergencia que se requieren para cubrir a la población del país.

Revisión administrativa y suspensión de servicios

El cierre será por tiempo indefinido mientras se desarrolla un proceso de reorganización institucional.

La Cruz Roja Mexicana informó que otras delegaciones del estado continúan operando con normalidad, especialmente en la frontera, como Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Nuevo Laredo.

La institución señaló que la reestructuración busca restablecer el orden administrativo, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los servicios puedan restablecerse en condiciones adecuadas.

“Sabemos que suspender operaciones implica una carga mayor para las autoridades, pero lo que buscamos es salir fortalecidos de este proceso y ofrecer un mejor servicio a la población”, concluyó Mario Zendejas.