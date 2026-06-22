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Méxicolunes, 22 de junio de 2026

Cuatro aspirantes de Morena y Verde buscan la coordinación estatal de Aguascalientes, histórico bastión del PAN

Para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, la Cuatroté registró de forma presencial a 20 aspirantes a las coordinaciones estatales y eventuales candidaturas en 2027.

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

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Ismael Burgueno Ruiz
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Jesús Mora Morena
Coordinadores estatales MORENA 4
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que con estos registrios buscan fortalecer los trabajos de organización y de refuerzo territorial en todas las entidades del país. - Foto: Nadya Murillo/El Sol de México
Coordinadores estatales MORENA 3
Genny López Valenzuela, del PVEM, buscará la coordinación estatal de Aguacalientes - Foto: Nadya Murillo/El Sol de México
Coordinadores estatales MORENA 2
Monserrat Caballero, del PT, competirá por la coordinación estatal de Baja California - Foto: Nadya Murillo/El Sol de México
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Salma Luévano se registro para buscar la coordinación estatal de Aguascalientes. - Foto: Nadya Murillo/El Sol de México
Atzayacatl Cabrera
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