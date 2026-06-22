Cuatro aspirantes de Morena y Verde buscan la coordinación estatal de Aguascalientes, histórico bastión del PAN
Para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, la Cuatroté registró de forma presencial a 20 aspirantes a las coordinaciones estatales y eventuales candidaturas en 2027.
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