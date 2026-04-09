Las normas NOM-036, NOM-037 y la Ley Silla forman parte del marco regulatorio. Buscan evitar problemas de lumbalgia, rodillas y columna vertebral, así como relajación en trabajos con sobrecarga emocional

Bertha Becerra / El Sol de México

Así, las organizaciones que gestionen el bienestar con una visión estratégica, estarán mejor preparadas para enfrentar los retos del entorno laboral en este 2026 y los próximos años.

Así lo expresó Annel Lozano Acosta, subdirectora de Salud y Estrategia de Bienestar de Lockton México, quien consideró en entrevista que el personal operativo en las empresas y centros de trabajo, debe tener espacio ergonómico.

Y en este caso y sobre todo adecuar un espacio para el descanso implica un gasto para las empresas y dependerá del número de colaboradores que tengan este tipo de jornadas, dijo.

Capacitación para evitar malas posturas

La especialista también indicó que deben tener una capacitación en temas ergonómicos para todas las personas trabajadoras.

Sobre la NOM-036, comentó que “uno de los temas es precisamente ese, evaluar las posiciones de trabajo para evitar que en aquellas que hay movimientos repetitivos se haga una evaluación para aminorar los riesgos”.

NOM-037 y el trabajo