elsoldemexico
Méxicolunes, 6 de abril de 2026

Cuba no descarta presión de EU por médicos en México

Johana Tablada de la Torre, segunda jefa de misión de la embajada de Cuba, confía en que la presidenta Sheinbaum mantendrá a los médicos pese a las presiones de Washington

Roxana González

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / ¿Caerá solo Amílcar Olán?

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El mandato del testamento Gelman

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / El factor Trump y el turismo mexicano

image
Federico Döring

Claudia Varguitas

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES