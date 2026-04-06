Cuba no descarta presión de EU por médicos en México

Lo que se habla de los médicos cubanos en los lugares donde están son maravillas, son respetados, son útiles, además se insertan perfectamente en los sistemas de salud, lo mismo en América Latina que en África, que en Europa, pero hay otra conversación que se origina en la oficina del Departamento de Estado, donde se lleva a cabo una licitación anual del dinero de la USAID y de otros fondos, dinero que se reparte a muchas personas en el mundo que quieran documentar presuntas violaciones contra los médicos y claro, si usted le pone un millón de dólares, alguien aparecerá, pero nosotros sabemos que esos fondos están dirigidos a establecer matrices de opinión que están muy alejados de la verdad.

Hay presión, hay amenaza porque Estados Unidos ha dicho claramente que los altos funcionarios de los países que estén vinculados con los médicos cubanos perderán su visa, entonces puede que en cualquier país haya alguien que no quiera poner en riesgo la visa para ir a visitar a un su madre, a su padre, para su propio trabajo, claro que eso provoca que a más de uno se le aflojen las piernas, pero creo que no tenemos esas circunstancias en México, no tenemos ninguna comunicación del gobierno mexicano pidiendo reconsiderar la presencia de los médicos y no creo que vaya a haber ningún problema en México.